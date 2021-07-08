Евросоюз предложил Минздраву России обсудить взаимное признание сертификатов вакцинации

Об этом заявил посол ЕС Маркус Эдерер.



Брюссель. Бельгия. Европа заинтересована во взаимном признании вакцин с Россией. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, сообщает Рен ТВ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Евросоюз обратился в российский Минздрав с просьбой обсудить вопрос о сертификатах с данными о вакцинации. Если стороны признают их, то привитые жители ЕС и России смогут свободно пересекать границы.

Эдерер напомнил, что в странах Европы с 1 июля ввели цифровые сертификаты, позволяющие владельцам путешествовать по странам Евросоюза в условиях пандемии COVID-19.

Однако настроение дипломата разделяют не все чиновники Европы. Как пишет РБК, в МИД Франции призвали не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая.