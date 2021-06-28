В центре Гамалеи прокомментировали угрозу распространения вируса индийских летучих мышей

Смертность среди зараженных людей может достигать 75%.



Мумбаи. Индия. В пещере Махабалешвара, расположенной в индийском штате Махараштра, ученые выявили смертельно опасный вирус, распространяющийся среди летучих мышей. Вспышки этого заболевания уже случались в Индии, причем уровень летальности среди заразившихся людей составлял от 40% до 70%, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что специалисты изучили 80 летучих мышей двух видов и нашли у животных вирус Нипах и антитела к нему. При этом лекарств и вакцины от этого заболевания не существует. Вспышки вызванного вирусом заболевания имели место в штатах Западная Бенгалия и Керала, причем последние - в 2018 и 2019 годах.

Опасность данного заболевания подтвердил телеканалу «360 градусов» профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, вирус Нипах является РНК-содержащим парамиксовирусом. Смертность при заражении очень высока, а по симптомам заболевание протекает, как тяжелый энцефалит, то есть воспаление головного мозга.

В то же время специалист указал на невысокий эпидемический потенциал данной инфекции. От человека к человеку она передается довольно плохо. При самой масштабной вспышке заразились всего около 250 человек, что для условий Индии не так уж много.

Также ученый пояснил, что разносчиками вируса Нипах являются самые крупные из летучих мышей - летучие лисицы, питающиеся фруктами. Люди заражались, употребляя в пищу надкусанные плоды, на которых осталась слюна животных.

Напомним, происхождение вируса COVID-19 связывают с летучими мышами, обитающими в Южном Китае.