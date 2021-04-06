В Евросоюзе признали наличие связи между вакциной AstraZeneca и тромбозами

Ряд европейских стран ранее отказались от ее использования.



Брюссель. Бельгия. Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери подтвердил, что вакцинация антиковидным препаратом AstraZeneca может вызвать образование тромбов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Le Figaro.

«Мы стремимся получить точную картину происходящего, с точностью выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать», - приводит агентство слова Марко Кавалери.

Напомним, в начале марта 2021 года несколько европейских стран приостановили использование британско-шведской вакцины AstraZeneca из-за десятков случаев тромбоза у привитых ей пациентов, нередко с летальным исходом. Норвежские врачи даже подтвердили связь между препаратом и опасным побочным эффектом по данным исследования. Тем не менее главный регулятор рынка лекарственных препаратов в Европе настоял на продолжении вакцинации продукцией AstraZeneca.

В итоге власти Франции, Германии, Испании, Португалии и других стран послушались EMA и возобновили иммунизацию. Однако Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия их примеру не последовали.

Добавим, недавно производитель изменил название препарата. Теперь вакцина AstraZeneca называется Vaxzervia.