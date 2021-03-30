Под новым именем: вакцину AstraZeneca переименовали

Ранее десятки стран приостановили ее использование из-за риска тромбоза.



Стокгольм. Швеция. На фоне массовых отказов от использования британско-шведской вакцины от COVID-19 AstraZeneca, производители решили провести ребрендинг. Сейчас препарат называется Vaxzervia, пишет Лента.ру со ссылкой на Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что состав и рекомендации к применению средства остаются прежними. При этом может измениться маркировка и упаковка.

Напомним, ранее в ряде стран Европы временно отказались от AstraZeneca после гибели некоторых привившихся вакциной пациентов от тромбоза. Норвежские ученые провели исследование, которое подтвердило наличие связи между иммунизацией продукцией AstraZeneca и возникновением тромбов. Тем не менее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о безопасности вакцины.

Кстати, недавно власти Канады решили не применять препарат AstraZeneca для вакцинации людей старше 55 лет. Местные врачи пришли к выводу, что вероятность тромбоза у привившихся данным средством составляет 1 на 100 тыс. Это в 10 раз выше, чем считалось до недавнего времени.