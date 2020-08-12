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В Монголии мужчина купил тушки сурков и умер от бубонной чумы

11:33, 12 августа, 2020
Евгений Кандаков
В Монголии мужчина купил тушки сурков и умер от бубонной чумы
11:33, 12 августа, 2020
Евгений Кандаков
129
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#медицина\n#здоровье\n#животные\n#опасность\n#чума\n#инфекция\n#гибель людей\n#Монголия
Фото: pixabay.com
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Ранее болезнь унесла жизнь 15-летнего подростка.

Улан-Батор. Монголия. Новый случай смерти от бубонной чумы отмечен в Монголии. 11 августа от болезни там скончался взрослый мужчина, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Синьхуа».

Как рассказали китайскому агентству в Минздраве республики, умер 42-летний житель провинции Ховд на западе страны. Известно, что незадолго до этого он купил на рынке пару тушек сурков.

Напомним, в июле бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего жителя Монголии. Он также пообедал мясом степного грызуна. Случаи заражения выявлялись в Монголии и соседних регионах Китая и ранее.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией меры по предотвращению распространения бубонной чумы предпринимают в России. Так, в Бурятии сурков проверили на наличие инфекции, а в Алтайском крае запретили охоту на этих животных, являющихся разносчиками смертельно опасного заболевания.

 

11:33, 12 августа, 2020
Евгений Кандаков
129
0
#медицина\n#здоровье\n#животные\n#опасность\n#чума\n#инфекция\n#гибель людей\n#Монголия

 

 

 


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