В Монголии мужчина купил тушки сурков и умер от бубонной чумы

Ранее болезнь унесла жизнь 15-летнего подростка.



Улан-Батор. Монголия. Новый случай смерти от бубонной чумы отмечен в Монголии. 11 августа от болезни там скончался взрослый мужчина, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Синьхуа».

Как рассказали китайскому агентству в Минздраве республики, умер 42-летний житель провинции Ховд на западе страны. Известно, что незадолго до этого он купил на рынке пару тушек сурков.

Напомним, в июле бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего жителя Монголии. Он также пообедал мясом степного грызуна. Случаи заражения выявлялись в Монголии и соседних регионах Китая и ранее.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией меры по предотвращению распространения бубонной чумы предпринимают в России. Так, в Бурятии сурков проверили на наличие инфекции, а в Алтайском крае запретили охоту на этих животных, являющихся разносчиками смертельно опасного заболевания.