В Турции отметили рост числа заражений COVID-19 после открытия границы с Россией

Об этом сообщил министр здравоохранения страны.



Анкара. Турция. Число заражений коронавирусом на турецких курортах после открытия границы с Россией резко возросло. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пишет Лента.ру.

В частности, 4 августа в стране поставлено 1083 новых диагноза COVID-19. 18 человек при этом скончались, 994 вылечены.

Министр заявил, что рост наблюдается впервые за долгое время, и что власти должны приложить все силы, чтобы переломить опасную тенденцию.

Ранее глава турецкого Минздрава сообщал, что пик пандемии в Стамбуле и Измире пройден, тогда как в центральных и восточных районах страны продолжается рост заболеваемости. В связи с этим в конце июля Коджа не исключил необходимость введения новых ограничительных мер.

Напомним, Россия восстановила авиасообщение с Турцией 1 августа. В первую очередь начались полеты в Стамбул и Анкару. С середины месяца можно будет лететь напрямую в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.