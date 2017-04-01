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      Американские врачи госпитализировали поэта Евгения Евтушенко

      13:11, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:11, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      81
      0
      #культура\n#здоровье\n#США
      Фото: Wikimedia Commons
      81
      0

      Состояние мужчины оценивают как нормальное.

      США. Американские врачи госпитализировали Евгения Евтушенко. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на помощника известного поэта.

      «Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет», - цитирует издание слова собеседника.

      Евгению Евтушенко 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актёр.

      В 1991 году уехал с семьёй в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме.

      13:11, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      81
      0
      #культура\n#здоровье\n#США
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