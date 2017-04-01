Американские врачи госпитализировали поэта Евгения Евтушенко

Состояние мужчины оценивают как нормальное.

США. Американские врачи госпитализировали Евгения Евтушенко. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на помощника известного поэта.

«Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет», - цитирует издание слова собеседника.

Евгению Евтушенко 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актёр.

В 1991 году уехал с семьёй в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме.