Актёр Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, получил звание почётного коммандера ВМФ Великобритании

Назначение явилось признанием личной поддержки актёром вооружённых сил.

Лондон. Великобритания. Королевский военно-морской флот Великобритании присвоил звание почётного коммандера актёру Дэниелу Крейгу. Об этом пишут «Известия».

Назначение связано с выходом нового фильма про секретного сотрудника британской разведки Джеймса Бонда, роль которого играл Дэниел Крейг. «Агент 007» в фильме имел звание почётного коммандера.

Как заявили в британском флоте, назначение — это «признание личной поддержки вооружённых сил Соединённого Королевства», которую оказал Крейг, играя свою роль. Более того, актёр тесно сотрудничал с вооружёнными силами во время съёмок нового фильма, а Королевские ВВС даже предоставили возможность побывать на некоторых военных объектах, в том числе на эсминце HMS Dragon. Отмечается, что картину снимали на авиабазе в графстве Оксфордшир, что неподалёку от Лондона.