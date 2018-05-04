Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году

Церемонию присуждения премии отменили впервые за 75 лет.

Стокгольм. Швеция. Нобелевскую премию в области литературы не будут вручать писателям в 2018 году. Как говорится в пресс-релизе фонда Альфреда Нобеля, такое решение приняла Шведская академия.

Эту позицию Нобелевский комитет объяснил тем, из-за внутреннего кризиса академия потеряла доверие, оказанное ей мировой общественностью.

«Нобелевская премия присуждается каждый год, но за ее историю существовали прецеденты, когда вручение откладывалось. Одним из обстоятельств, которые могут это оправдать, является серьезная ситуация, когда решение о ее присуждении не воспринимается как заслуживающее доверия», - говорится в сообщении фонда.

Таким образом, церемонию присуждения Нобелевской премии отменили впервые за 75 лет.