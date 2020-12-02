Власти Германии разрешили возобновить строительство «Северного потока-2» в декабре

Завершить объект в срок помешали американские санкции.

Берлин. Германия. Достройка газопровода «Северный поток-2» может возобновиться с 5 декабря. С этого времени начнет действовать разрешение на продолжение работ, выданное Федеральным ведомством судоходства и гидрографии Германии (BSH), пишет «Интерфакс».

Как рассказала новостному агентству представитель BSH Мерле Мансфельд, для прокладки труб будет использовано специализированное судно «Академик Черский». Также она уточнила, что на продолжение работ с января по апрель разрешение пока не согласовано.

Напомним, власти США, продвигающие на европейский рынок сжиженный сланцевый газ, наложили на проект санкции. Из-за этого подрядчик строительства газопровода, швейцарская компания Allseas, отказалась завершить работы. «Газпром» решил достраивать «Северный поток-2» самостоятельно.

Реализация проекта в полном объеме даст странам Западной Европы дополнительные 55 млрд кубометров газа в год.