Суда строившей «Северный поток-2» швейцарской компании покинули Балтийское море

Ранее США ввели санкции против участников проекта.

Женева. Швейцария. Компания Allseas, участвовавшая в строительстве газопровода «Северный поток-2», отозвала свои суда из акватории Балтики. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости и Bloomberg.

Означает ли данный шаг полный отказ от проекта, и если нет, то на какое время приостановлены работы, в компании не уточняют.

Напомним, недавно США ввели санкции против российских трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Швейцарская компания Allseas является субподрядчиком проекта, выполняет работы по прокладке труб по дну Балтийского моря. Ранее стало известно, что в компании ждут разъяснений от США в связи с объявлением санкций.

Добавим, в правительстве Германии заявили, что «Северный поток-2» будет достроен, невзирая на усилия Соединенных Штатов.