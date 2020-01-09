Россия достроит «Северный поток-2» без использования зарубежных судов

Вероятнее всего, к работам привлекут судно «Академик Черский».

Цуг. Швейцария. Компания Nord Stream 2, учредителем которой является «Газпром», а также ее партнеры намерены завершить работы по запуску газопровода «Северный поток-2» самостоятельно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Известия».

Как рассказали изданию в пресс-службе Nord Stream 2, по дну Балтийского моря уже проложено около 2,3 тыс. км газопровода из запланированных 2,46 тыс. км. Оставшуюся часть маршрута компания намерена завершить до конца 2020 года.

Напомним, из-за введения США санкций против участников строительства в декабре швейцарская компания-трубоукладчик Allseas отказалась от дальнейшего участия в проекте и вывела свои суда из акватории Балтики.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» может быть достроен судном «Академик Черский» и введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Эксперты отмечают, что отечественные суда-трубоукладчики менее надежны при шторме, чем швейцарские. Однако это не является фатальным препятствием. Известно, что сейчас судно «Академик Черский» находится в дальневосточном порту Находка. До Балтийского моря оно может доплыть за полтора-два месяца.