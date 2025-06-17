Москва. Спасатель из Удмуртии Роман Загребин стал победителем Всероссийских соревнований по промышленному альпинизму (18+). Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Соревнования прошли 14–15 июня в Подмосковье. Спасатели состязались в скорости, точности и безопасности работы на высоте.

Удмуртию представил спасатель Поисково-спасательной службы региона Роман Загребин. Он доказал высокий уровень своего мастерства, заняв первое место.