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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спасатель из Удмуртии выиграл Всероссийские соревнования по промышленному альпинизму

10:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатель из Удмуртии выиграл Всероссийские соревнования по промышленному альпинизму
10:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#Подмосковье\n#соревнования\n#спасатели\n#победа
Источник фото: unsplash.com (Curdin)
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Участники состязались в скорости, точности и безопасности работы на высоте.

Москва. Спасатель из Удмуртии Роман Загребин стал победителем Всероссийских соревнований по промышленному альпинизму (18+). Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Соревнования прошли 14–15 июня в Подмосковье. Спасатели состязались в скорости, точности и безопасности работы на высоте. 

Удмуртию представил спасатель Поисково-спасательной службы региона Роман Загребин. Он доказал высокий уровень своего мастерства, заняв первое место.  

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10:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Удмуртия\n#Подмосковье\n#соревнования\n#спасатели\n#победа