Победой закончился выездной матч «Ижстали» против «Динамо-Алтай»

Барнаул. Алтайский край. Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» победил в гостевой игре барнаульскую команду «Динамо-Алтай». Матч закончился со счётом 3:2. Об этом сообщается на официальной странице «Ижстали» в соцсети «ВКонтакте».

В первом периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота противника. Во втором – обе команды забили по две шайбы, сравняв счёт в 2:2. В третьем периоде интрига держалась до завершения времени. Решающую шайбу в овертайме забросил игрок сталеваров Алексей Прохоров. Итоговый счёт — 3:2 в пользу ХК «Ижсталь».

«Очень хорошая игра с обеих сторон, очень понравилась. Хорошо, что мы сделали на одну ошибку меньше. Победа, наверное, нам нужна была больше. Мы не очень хорошо начали сезон, задолжали перед руководством, перед болельщиками. В принципе, хорошо, что закончили выезд на классной ноте — выигрышем», — прокомментировал игру своей команды и. о. главного тренера «Ижстали» Константин Маслюков.

Следующие четыре игры «Ижсталь» проведет на домашнем льду.