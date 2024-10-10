«Кузнечики» из Ижевска победили на всероссийском турнире «Стальная воля»

Ижевск. Удмуртия. Спортивный клуб «Кузнечики» из Ижевска стал победителем всероссийского турнира «Стальная воля». Как сообщает Минспорта Удмуртии, в Свердловской области прошёл III всероссийский детский турнир по футболу среди клубных команд, посвящённый Международному дню детского церебрального паралича.

Участниками стали восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Челябинской, Московской и Свердловской областей. На соревнованиях в дивизионе «А» республику представил спортивный клуб «Кузнечики» в составе Станислава Рыльского, Дениса Шкляева, Тимофея Сухих, Тимура Ермолаева, Никиты Ермолаева, Артёма Боброва и Андрея Гусева.

По итогам матчей юные футболисты поднялись на высшую ступень пьедестала и заняли первое место. Занимаются ребята под руководством двух тренеров — Кирилла Константинова и Евгения Ламбина.

Кроме того, организаторами соревнований отмечены выдающиеся игроки турнира. Лучшим бомбардиром признан Денис Шкляев, лучшим игроком финального матча — Тимофей Сухих. Приз зрительских симпатий завоевал Никита Ермолаев.