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Юные футболистки из Ижевска победили в финале турнира «Кожаный мяч»

11:00, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Юные футболистки из Ижевска победили в финале турнира «Кожаный мяч»
11:00, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футбол
Фото: Joppe Spaa on Unsplash
121
0

Победу одержала команда учениц школы №100.

Ижевск. Удмуртия. Команда юных футболисток ижевской школы №100 одержала победу во всероссийском финале школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

Участие в турнире приняли 80 команд из 59 регионов страны. Состязались спортсмены 2012-2013 годов рождения. Команда ижевской школы №100 в финале победила соперниц из Челябинской области со счётом 3:0. 

«Соперники были сильные, девочки старались играть в высоком темпе. Для этой команды победа первая — ранее они занимали только вторые места в различных турнирах», — рассказал тренер команды Сергей Семериков.

11:00, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футбол