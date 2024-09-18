Юные футболистки из Ижевска победили в финале турнира «Кожаный мяч»

Ижевск. Удмуртия. Команда юных футболисток ижевской школы №100 одержала победу во всероссийском финале школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

Участие в турнире приняли 80 команд из 59 регионов страны. Состязались спортсмены 2012-2013 годов рождения. Команда ижевской школы №100 в финале победила соперниц из Челябинской области со счётом 3:0.

«Соперники были сильные, девочки старались играть в высоком темпе. Для этой команды победа первая — ранее они занимали только вторые места в различных турнирах», — рассказал тренер команды Сергей Семериков.