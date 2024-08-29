В Ижевске во второй раз пройдёт всероссийский турнир по баскетболу 3х3 на колясках

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 на колясках «У каждого свой Эверест» (0+) второй раз состоится в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования пройдут с 4 по 5 сентября на площадке «БаскетДома». В них будут участвовать 8 команд из Удмуртии, Татарстана, Дагестана, Московской, Смоленской, Ульяновской и Нижегородской областей. От Удмуртии выступят две команды: «Локо» и «Локопласт».

«Мы показали, что уровень баскетбола на колясках в Удмуртии достаточно высок, поэтому все планы у нас сейчас строятся на повышении уровня спортивного мастерства и достижении более высоких результатов», — отметил тренер удмуртских команд Николай Безумов.

Первая игра начнётся в 10:00 4 сентября (0+).

Напомним, что в 2023 году ижевская команда «Локомед» стала бронзовым призёром Всероссийского турнира по баскетболу на колясках.