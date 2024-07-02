В Удмуртии утвердили лимиты на отстрел диких животных

Лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале Udmurt.ru.
Так, на указанный период, установлен следующий лимит на добычу диких животных:
· лось — 1 719 особей (численность 18 803);
· медведь — 281 особь (численность 1 396);
· рысь — 5 особей (численность 196);
· барсук — 226 особей (численность 2 731);
· выдра — 14 особей (численность 1 087).