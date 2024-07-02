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В Удмуртии утвердили лимиты на отстрел диких животных

16:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии утвердили лимиты на отстрел диких животных
16:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
313
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охота
Фото: Ричарда Ли на Unsplash
313
0

Лимиты будут действовать с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале Udmurt.ru.

Так, на указанный период, установлен следующий лимит на добычу диких животных:

·        лось — 1 719 особей (численность 18 803);

·        медведь — 281 особь (численность 1 396);

·        рысь — 5 особей (численность 196);

·        барсук — 226 особей (численность 2 731);

·        выдра — 14 особей (численность 1 087).

16:50, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
313
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охота