В Удмуртии утвердили лимиты на отстрел диких животных

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале Udmurt.ru.

Так, на указанный период, установлен следующий лимит на добычу диких животных:

· лось — 1 719 особей (численность 18 803);

· медведь — 281 особь (численность 1 396);

· рысь — 5 особей (численность 196);

· барсук — 226 особей (численность 2 731);

· выдра — 14 особей (численность 1 087).