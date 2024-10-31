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Соревнования по адаптивному скалолазанию проходят в Сарапуле

11:20, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Соревнования по адаптивному скалолазанию проходят в Сарапуле
11:20, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#соревнования\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#инвалиды
Источник фото: unsplash.com (Rachel)
81
0

В них участвуют юные спортсмены из шести регионов России.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 30 и 31 октября проходят соревнования по адаптивному скалолазанию «Особый маршрут» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Для участия в состязании в город приехали более 35 детей с ОВЗ из 6 регионов страны: Владимирской, Кировской, Тюменской областей, Бурятии, Алтая и Удмуртии. В числе участников юные спортсмены с нарушениями интеллекта, расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна и поражением опорно-двигательного аппарата. 

В течение двух дней спортсмены не только будут участвовать в соревнованиях по адаптивному скалолазанию, но также им проведут экскурсию по Сарапулу. 

Директор Спортивно-адаптивной школы Удмуртии Александра Семёнова отметила, что для ребят из других регионов поездка на соревнования, посещение новых мест, соревновательный процесс и знакомства со сверстниками помогают социализироваться. 

Отметим, что адаптивное скалолазание развивается в Удмуртии с 2017 года. Проект реализуется на площадках Ижевска, Сарапула и Можги. Он уже охватил более 200 ребят с ОВЗ. 

11:20, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#соревнования\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#инвалиды