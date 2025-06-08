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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Женщину-инвалида в Ижевске не могут обеспечить коляской

20:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Женщину-инвалида в Ижевске не могут обеспечить коляской
20:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#Александр Бастрыкин
Источник фото: unsplash.com (Junseong Lee)
47
0

Вопрос взял на контроль главный следователь страны.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав женщины-инвалида в Ижевске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Отмечается, что в приёмную председателя СКР «ВКонтакте» обратилась жительница города Ижевска, являющаяся инвалидом, по вопросу нарушения её прав. Коляска, на которой передвигается женщина, находится в неисправном состоянии, однако новое средство индивидуальной реабилитации ей не предоставляется, в ремонте оборудования необоснованно отказывают. Многочисленные обращения заявительницы в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Удмуртской Республике по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

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20:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#Александр Бастрыкин