Ижевск. Удмуртия. Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав женщины-инвалида в Ижевске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Отмечается, что в приёмную председателя СКР «ВКонтакте» обратилась жительница города Ижевска, являющаяся инвалидом, по вопросу нарушения её прав. Коляска, на которой передвигается женщина, находится в неисправном состоянии, однако новое средство индивидуальной реабилитации ей не предоставляется, в ремонте оборудования необоснованно отказывают. Многочисленные обращения заявительницы в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Удмуртской Республике по поступившему обращению организована процессуальная проверка.