Ижевск. Удмуртия. Воспитанники спортивного клуба «Кузнечики» из Удмуртии привезли десять медалей с Чемпионата и Первенства по лыжным гонкам в рамках Параспартакиады и Сурдспартакиады, которые прошли в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает министерство спорта Удмуртской Республики.

В классическом стиле первое место занял Дмитрий Чагаев, серебряные медали достались Тимофею Чистякову и Артёму Боброву, третье место занял Демид Чурбанов. Также третье место среди девушек заняла Александра Еремина.

В свободном стиле второе золото взял Дмитрий Чуганов. Тимофей Чистяков, Софья Полушкина и Степан Чайников добились серебряных медалей. Артём Бобров взял бронзу.

Всего спортсменами из Удмуртии были завоёваны десять медалей: две золотые, пять – серебряных, три – бронзовые.

«Это результат упорства, силы духа и командной работы. Благодарим тренеров, родителей и всех, кто поддерживает наших юных героев!», – говорится в сообщении.