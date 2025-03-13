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Кузнечики: параспортсмены из Удмуртии привезли десять медалей с лыжных соревнований в Ханты-Мансийске

17:22, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Кузнечики: параспортсмены из Удмуртии привезли десять медалей с лыжных соревнований в Ханты-Мансийске
17:22, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжные гонки\n#спортсмены\n#дети-инвалиды\n#инвалиды\n#соревнования
Источник фото: министерство спорта Удмуртской Республики
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Две золотые медали, пять – серебряных и три – бронзовые.

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники спортивного клуба «Кузнечики» из Удмуртии привезли десять медалей с Чемпионата и Первенства по лыжным гонкам в рамках Параспартакиады и Сурдспартакиады, которые прошли в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает министерство спорта Удмуртской Республики.

В классическом стиле первое место занял Дмитрий Чагаев, серебряные медали достались Тимофею Чистякову и Артёму Боброву, третье место занял Демид Чурбанов. Также третье место среди девушек заняла Александра Еремина.

В свободном стиле второе золото взял Дмитрий Чуганов. Тимофей Чистяков, Софья Полушкина и Степан Чайников добились серебряных медалей. Артём Бобров взял бронзу.

Всего спортсменами из Удмуртии были завоёваны десять медалей: две золотые, пять – серебряных, три – бронзовые.

«Это результат упорства, силы духа и командной работы. Благодарим тренеров, родителей и всех, кто поддерживает наших юных героев!», – говорится в сообщении.

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17:22, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжные гонки\n#спортсмены\n#дети-инвалиды\n#инвалиды\n#соревнования