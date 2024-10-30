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В 2024 году Удмуртия получит допфинансирование на создание системы долговременного ухода

09:36, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году Удмуртия получит допфинансирование на создание системы долговременного ухода
09:36, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Удмуртия\n#деньги\n#уход\n#пожилые\n#инвалиды
Источник фото: unsplash.com (Josh Appel)
69
0

Выделенный ранее бюджет рассчитывался на период с января по август.

Ижевск. Удмуртия. Для создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами Удмуртии в текущем году выделят дополнительное финансирование. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев. 

Данное предложение было одобрено 29 октября федеральной трёхсторонней комиссией по распределению бюджетных средств. Отмечается, что регион получит субсидию в размере 3 692,7 тыс. рублей из-за того, что ранее утвержденный объем финансирования был предусмотрен на период с января по август 2024 года. 

В сумме в текущем году Удмуртия получит 36 078,1 тыс. рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами, которые нуждаются в социальном обслуживании.

Напомним, что формировать данную систему в Удмуртии начали в 2022 году. Тогда проект запустили в Можге, Можгинском и Кизнерском районах. А в 2023 году систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами начали внедрять в Ижевске

09:36, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Удмуртия\n#деньги\n#уход\n#пожилые\n#инвалиды