В 2024 году Удмуртия получит допфинансирование на создание системы долговременного ухода

Ижевск. Удмуртия. Для создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами Удмуртии в текущем году выделят дополнительное финансирование. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев.

Данное предложение было одобрено 29 октября федеральной трёхсторонней комиссией по распределению бюджетных средств. Отмечается, что регион получит субсидию в размере 3 692,7 тыс. рублей из-за того, что ранее утвержденный объем финансирования был предусмотрен на период с января по август 2024 года.

В сумме в текущем году Удмуртия получит 36 078,1 тыс. рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами, которые нуждаются в социальном обслуживании.

Напомним, что формировать данную систему в Удмуртии начали в 2022 году. Тогда проект запустили в Можге, Можгинском и Кизнерском районах. А в 2023 году систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами начали внедрять в Ижевске.