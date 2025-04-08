Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 7 подопечных спортивного клуба для людей с инвалидностью «Кузнечики» попали в состав сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Это стало известно после завершения лыжного сезона. Отмечается, что на главных стартах — Чемпионате и Первенстве России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА в Ханты-Мансийске — спортсмены завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

«Это успешный результат, которым можно и нужно гордиться. Я уверен, ваши успехи стимулируют других спортсменов двигаться вперед», — заявил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Теперь спортсмены ожидают допуска сборной России на международные соревнования и начинают готовиться к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Италии.