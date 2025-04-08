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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семь лыжников спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики» из Удмуртии вошли в состав сборной России

11:25, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Семь лыжников спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики» из Удмуртии вошли в состав сборной России
11:25, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
85
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжные гонки\n#инвалиды
Источник фото: спортклуб для людей с инвалидностью «Кузнечики»
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Теперь они ждут допуск на международные соревнования и начинают готовиться к Паралимпиаде.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 7 подопечных спортивного клуба для людей с инвалидностью «Кузнечики» попали в состав сборной России по лыжным гонкам. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». 

Это стало известно после завершения лыжного сезона. Отмечается, что на главных стартах — Чемпионате и Первенстве России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА в Ханты-Мансийске — спортсмены завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

«Это успешный результат, которым можно и нужно гордиться. Я уверен, ваши успехи стимулируют других спортсменов двигаться вперед», — заявил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. 

Теперь спортсмены ожидают допуска сборной России на международные соревнования и начинают готовиться к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Италии. 

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11:25, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#лыжные гонки\n#инвалиды