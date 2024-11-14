Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом России по паратхэквондо

Нальчик. Кабардино-Балкарская Республика. Спортсмен из Удмуртии Ринат Якупов завоевал титул чемпиона России по паратхэквондо. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования прошли с 4 по 7 ноября в Нальчике.

Удмуртию на чемпионате представлял мастер спорта международного класса, чемпион и бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион и серебряный призёр чемпионата Европы и серебряный призёр международных соревнований «Мы вместе. Спорт» Ринат Якупов. Он соревновался в весовой категории до 58 кг в классе К41 — ампутация обеих верхних конечностей выше локтей.

«Я готовился полным ходом, до соревнования согнал целых 6 кг за 3 недели. В этот раз не объединяли нас, я выступал в своей весовой категории, в которой я выступаю на Чемпионате Мира и Европы», — рассказал спортсмен.

Подготовка дала результат, Ринат Якупов взял золото.