Инклюзивную швейно-кулинарную мастерскую открыли в школе №78 Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась новая инклюзивная швейно-кулинарная мастерская. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Мастерскую «Вкус и стиль» обустроили на базе школы №78. Проект реализовали благодаря выигранному гранту. Помещение уже оснастили новым оборудованием, в нём есть всё — от плит и микроволновок до швейных машин.

В швейно-кулинарной мастерской будут заниматься как ученики школы, так и ребята с ментальными нарушениями. Все они смогут освоить кулинарное и швейное дело. Планируется, что эти навыки позволят детям лучше социализироваться и приспособиться к самостоятельной жизни.

Отмечается, что в школе работают и другие инклюзивные творческие студии: гончарная, цветочная, художественно-ремесленная и швейная мастерская, а также театр моды. Такие пространства создаются, чтобы раскрыть способности ребят с ограниченными возможностями здоровья и помочь им социализироваться.