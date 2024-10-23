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Инклюзивную швейно-кулинарную мастерскую открыли в школе №78 Ижевска

11:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Инклюзивную швейно-кулинарную мастерскую открыли в школе №78 Ижевска
11:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#обучение\n#кулинария
Источник фото: t.me/bolotnikovasm
28
0

Там будут заниматься ученики школы и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась новая инклюзивная швейно-кулинарная мастерская. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. 

Мастерскую «Вкус и стиль» обустроили на базе школы №78. Проект реализовали благодаря выигранному гранту. Помещение уже оснастили новым оборудованием, в нём есть всё — от плит и микроволновок до швейных машин. 

В швейно-кулинарной мастерской будут заниматься как ученики школы, так и ребята с ментальными нарушениями. Все они смогут освоить кулинарное и швейное дело. Планируется, что эти навыки позволят детям лучше социализироваться и приспособиться к самостоятельной жизни. 

Отмечается, что в школе работают и другие инклюзивные творческие студии: гончарная, цветочная, художественно-ремесленная и швейная мастерская, а также театр моды. Такие пространства создаются, чтобы раскрыть способности ребят с ограниченными возможностями здоровья и помочь им социализироваться.

11:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#обучение\n#кулинария