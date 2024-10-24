В Ижевске создали коллекцию футболок с рисунками людей с ментальными нарушениями

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали лимитированную коллекцию футболок с принтами, которые нарисовали люди с инвалидностью.

Менеджер местного бренда одежды Мария Широкова рассказала, что они давно хотели поучаствовать в каком-либо благотворительном мероприятии. В результате родилась идея создать коллаборацию с инклюзивными мастерскими «Да! Могу!».

«Мы хотим больше сотрудничать с людьми с ментальными нарушениями и поддерживать их. Они чудесные люди, которые много чего умеют и делают прекрасные товары. Да, у них более долгие сроки по изготовлению продукции, но они делают очень много разных качественных вещей. К сожалению, не все жители Ижевска знают о них, поэтому наша цель — расширить количество людей, которые знают об их творчестве», — рассказала Мария Широкова.

Участников мастерских попросили нарисовать символ бренда — кролика. В результате получилось около 10 разных рисунков, из которых потом были выбраны три.

«Все, кто захотел, прислали нам рисунки, и из них мы выбрали те, которые больше подходят именно для футболок. Мы хотели сделать классную футболку, которая будет интересна нам, и которая показывала бы индивидуальность художника», — поделилась Мария Широкова.

Выбранные три принта решили вышивать на 15 футболках. Дальнейшие работы велись уже на фабрике бренда, где рисунки вышивала специальная машина.

Презентация лимитированной коллекции футболок состоится 26 октября (0+). В этот день будут показаны не только готовые изделия, но и все рисунки. А ребята, чьи принты появились на футболках, выступят с речью.

Отмечается, что вся выручка от продажи футболок будет передана инклюзивным мастерским «Да! Могу!» для дальнейшего развития. А также бренд перечислит им процент от выручки от вещей, которые будут проданы на презентации коллекции.

«Мы все понимаем, что для людей с инвалидностью важна социализация. У них такие же права, как и у всех. И мы хотим, чтобы они развивались и дальше, потому что ребята много чего умеют. И это классно, что они поучаствовали в коллаборации и сделали важный вклад в наш бренд», — заявила Мария Широкова.