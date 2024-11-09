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Надежда Пушпашева из Удмуртии взяла золото на Кубке России по настольному теннису лиц с ПОДА

16:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Надежда Пушпашева из Удмуртии взяла золото на Кубке России по настольному теннису лиц с ПОДА
16:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Тульская область\n#спорт\n#победители\n#инвалиды
Источник фото: vk.com/denisparakhin
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0

В финале она всухую обыграла соперницу из Алании.

Тула. Тульская область. Удмуртская спортсменка Надежда Пушпашева выиграла на Кубке России по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта республики Денис Парахин.

Соревнования прошли с 6 по 11 ноября в Тульской области. 

В финале спортсменка из Воткинска играла с девушкой из Алании. В результате Надежда Пушпашева выиграла соперницу со счётом 3:0. 

Отметим,что Надежда Пушпашева является заслуженным мастером спорта, бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио, серебряным призёром чемпионата мира, многократным призёром чемпионатов Европы и многократной чемпионкой России. 

16:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Тульская область\n#спорт\n#победители\n#инвалиды