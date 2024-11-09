Надежда Пушпашева из Удмуртии взяла золото на Кубке России по настольному теннису лиц с ПОДА

Тула. Тульская область. Удмуртская спортсменка Надежда Пушпашева выиграла на Кубке России по настольному теннису лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта республики Денис Парахин.

Соревнования прошли с 6 по 11 ноября в Тульской области.

В финале спортсменка из Воткинска играла с девушкой из Алании. В результате Надежда Пушпашева выиграла соперницу со счётом 3:0.

Отметим,что Надежда Пушпашева является заслуженным мастером спорта, бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио, серебряным призёром чемпионата мира, многократным призёром чемпионатов Европы и многократной чемпионкой России.