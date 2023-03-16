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Сборная Удмуртии поборется за медали на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

08:30, 16 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
Сборная Удмуртии поборется за медали на Всероссийских зимних сельских спортивных играх
08:30, 16 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
473
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры
Фото: пресс-служба Минспорта УР
473
0

Соревнования стартовали в Череповце.

Череповец. Вологодская область. Сборная Удмуртии поборется за призовые места на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Состязания стартовали 15 марта в Череповце, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Состязания  объединят тружеников агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств, а также специалистов социальной сферы, работающих на селе. В играх выступят команды из 50 регионов России.

В сборную Удмуртии вошли 17 спортсменов из Вавожского, Малопургинского, Увинского, Юкаменского районов — победители и призеры республиканских зимних сельских спортивных игр. Представители Удмуртии выступят в таких видах программы, как лыжные гонки, полиатлон, шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров и механизаторов.

Напомним, что первые Всероссийские сельские игры прошли в Удмуртии в 2003 году и собрали более 1 100 участников из 36 регионов страны.

08:30, 16 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
473
0
#Удмуртия\n#спорт\n#сельские спортивные игры