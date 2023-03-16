Сборная Удмуртии поборется за медали на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Череповец. Вологодская область. Сборная Удмуртии поборется за призовые места на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Состязания стартовали 15 марта в Череповце, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Состязания объединят тружеников агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств, а также специалистов социальной сферы, работающих на селе. В играх выступят команды из 50 регионов России.

В сборную Удмуртии вошли 17 спортсменов из Вавожского, Малопургинского, Увинского, Юкаменского районов — победители и призеры республиканских зимних сельских спортивных игр. Представители Удмуртии выступят в таких видах программы, как лыжные гонки, полиатлон, шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров и механизаторов.

Напомним, что первые Всероссийские сельские игры прошли в Удмуртии в 2003 году и собрали более 1 100 участников из 36 регионов страны.