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Горячими табанями из печи угостят зрителей на открытии зимних сельских игр Удмуртии

11:50, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Горячими табанями из печи угостят зрителей на открытии зимних сельских игр Удмуртии
11:50, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
26
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#Можга\n#сельские спортивные игры\n#табани
Фото: ИА "Сусанин"
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По словам главы Можгинского района, это произойдёт впервые в истории игр.

Можга. Удмуртия. Глава Можгинского района Удмуртии Александр Васильев рассказал о ноу-хау в проведении XXX Республиканских зимних сельских спортивных играх (0+). Он опубликовал видеозарисовку с главной площадки спортивного фестиваля.

«Это будет грандиозное событие для нашего района — гарантированно. Ведь последний раз Можгинский район проводил такие игры больше 10 лет назад, в 2011 году!» — напомнил Александр Васильев.

Не раскрывая всех сюрпризов, он показал одну из особенностей этого года — передвижную печь.

«Впервые в истории игр все гости на трибунах будут угощены горячими табанями прямо из печи!» — рассказал глава Можгинского района.

Напомним, торжественное открытие игр состоится в четверг, 22 февраля, в 18:00 в городском парке Можги.

11:50, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Можга\n#сельские спортивные игры\n#табани