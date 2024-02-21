Горячими табанями из печи угостят зрителей на открытии зимних сельских игр Удмуртии

Можга. Удмуртия. Глава Можгинского района Удмуртии Александр Васильев рассказал о ноу-хау в проведении XXX Республиканских зимних сельских спортивных играх (0+). Он опубликовал видеозарисовку с главной площадки спортивного фестиваля.

«Это будет грандиозное событие для нашего района — гарантированно. Ведь последний раз Можгинский район проводил такие игры больше 10 лет назад, в 2011 году!» — напомнил Александр Васильев.

Не раскрывая всех сюрпризов, он показал одну из особенностей этого года — передвижную печь.

«Впервые в истории игр все гости на трибунах будут угощены горячими табанями прямо из печи!» — рассказал глава Можгинского района.

Напомним, торжественное открытие игр состоится в четверг, 22 февраля, в 18:00 в городском парке Можги.