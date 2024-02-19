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Министр спорта Удмуртии призвал районы республики активнее формировать команды на сельские игры

10:05, 19 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Министр спорта Удмуртии призвал районы республики активнее формировать команды на сельские игры
10:05, 19 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
308
0
#Удмуртия\n#сельские спортивные игры
Фото: https://vk.com/igry_mozhraion
308
0

Ряд районов не сумел сформировать команды по некоторым видам спорта.

Ижевск. Удмуртия. На ХХХ республиканские зимние спортивные игры Удмуртии (0+) съедутся более 900 спортсменов из 25 районов УР. Как напомнил в ходе аппаратного совещания руководитель Минспорта региона Денис Парахин, они пройдут с 21 по 24 февраля 2024 года в Можге и Можгинском районе.

Церемония открытия состоится в четверг, 22 февраля, в 18:00 в культурно-спортивном центре «Можга» на улице Можгинской, 60а.

В программу состязаний включено 11 видов спорта, в которых разыграют 93 комплекта наград.

«Всего, включая отборочные этапы, в играх примет участие около 7 000 человек. Сельские игры считаются одним из самых эффектинвых способов вовлечения сельского населения в регулярные занятия физической культурой и спортом и пользуются большим спросом среди населения. Вместе с тем потенциал для роста ещё есть», — сказал Денис Парахин.

Он отметил, говоря о вовлечённости жителей в различные виды спорта, что не все районы Удмуртии «закрывают на 100% программу».

Например, Алнашский район не собрал мужскую команду по баскетболу, Балезинский и Глазовский — женские команды, также Глазов не отправил игроков в дартс, Граховский не сумел сформировать команды по баскетболу обоего пола и выставить сборную по хоккею. Также баскетболистов не нашлось в Юкаменском районе.

«Обращаюсь к главам тех районов, которые не выставили команды по ряду видов спорта, усилить работу и к летним играм обеспечить стопроцентное присутствие», — отметил руководитель Минспорта УР.

Летние сельские игры пройдут в Удмуртии с 3 по 6 июля в Кезском районе. Министр призвал уже сейчас приступить районам к комплектованию команд. Денис Парахин подчеркнул, что эти игры более сложные, чем зимние, потому что состоят из 17 видов программы.

10:05, 19 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
308
0
#Удмуртия\n#сельские спортивные игры