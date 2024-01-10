XXX республиканские зимние сельские спортивные игры стартуют в Удмуртии 21 февраля

Можга. Удмуртия. 21 февраля стартуют 30-е Республиканские зимние сельские спортивные игры в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минспорта региона, Можгинский район примет более 900 сельских атлетов и более 1 000 болельщиков. Всего участники разыграют 93 комплекта наград.

На протяжении четырёх дней спортсмены будут состязаться в 11 видах спортивной программы.

В Можгинском педагогическом колледже имени Трокая Борисова пройдут соревнования по шахматам, шашкам и дартсу. Там же будут представлены дисциплины «силовая гимнастика» и «стрельба» в рамках зимнего полиатлона, а также дисциплины «многоборье ГТО», «дартс» среди семей и «стрельба», «дартс» среди руководителей.

На базе Можгинского агропромышленного колледжа имени Г. Г. Оревкова участники будут соревноваться в баскетболе.

Хоккей с шайбой пройдёт в одном из самых крупных спортивных объектов республики — в ледовой арене «Можга». Комплекс был построен в 2020 году при поддержке благотворительного фонда «САФМАР».

«На сельских играх традиционно в хоккей играем в открытых помещениях, а в этот раз мы будем проводить хоккей в ледовой арене «Можга». Думаю, что эта новелла будет оценена участниками по достоинству», — отметил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.