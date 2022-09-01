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Футболисты команды «Зенит-Ижевск» победили в первом матче Кубка России

08:30, 01 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Футболисты команды «Зенит-Ижевск» победили в первом матче Кубка России
08:30, 01 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
464
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#футбол
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
464
0

Они обыграли на выезде пермский «Амкар».

Ижевск. Удмуртия. Футболисты команды «Зенит-Ижевск» стартовали в Кубке России с матча в Перми. Как сообщила пресс-служба команды, ижевчане обыграли местный ФК «Амкар» со счётом 0:1.

«Настоящая кубковая игра. В принципе то, чего я ожидал. Много единоборств, много длинных передач», — сказал после матча главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.

Следующая игра в 1/64 Кубка России пройдёт 14 сентября в Ижевске с командой «Химик-Август» из города Вурнары. В субботу, 3 сентября, также пройдёт домашняя игра сезона-2022/2023 против команды ФК «Урал-2». Матч состоится в 16:00 на стадионе «Купол».

08:30, 01 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
464
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#футбол