Футболисты команды «Зенит-Ижевск» победили в первом матче Кубка России

Ижевск. Удмуртия. Футболисты команды «Зенит-Ижевск» стартовали в Кубке России с матча в Перми. Как сообщила пресс-служба команды, ижевчане обыграли местный ФК «Амкар» со счётом 0:1.

«Настоящая кубковая игра. В принципе то, чего я ожидал. Много единоборств, много длинных передач», — сказал после матча главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.

Следующая игра в 1/64 Кубка России пройдёт 14 сентября в Ижевске с командой «Химик-Август» из города Вурнары. В субботу, 3 сентября, также пройдёт домашняя игра сезона-2022/2023 против команды ФК «Урал-2». Матч состоится в 16:00 на стадионе «Купол».