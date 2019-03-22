play
pause
  • $ 63.74 ↓
  • € 72.79 ↓

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

16:25, 22 марта, 2019
Георгий Поветкин
16:25, 22 марта, 2019
Георгий Поветкин
123
0
#спорт\n#Ижевск\n#Япония\n#Удмуртия\n#соревнования\n#фигурное катание\n#Алина Загитова\n#Евгения Медведева
Фото: gettyimages.com
123
0

За короткую и произвольную программу уроженка Удмуртии получила от судей 237,50 баллов.

Сайтама. Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на чемпионате мира в Японии. Спортсменка получила от судей за короткий и произвольный прокаты 237,50 балла.

Серебро завоевала фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева с результатом 224,76 балла. Двукратная чемпионка мира из России Евгения Медведева набрала 223,80 балла и заняла третье место.

В прошлом году на мировом первенстве Загитова показала только 5-й результат. Ее прокаты судьи оценили на 207,72 балла. Чемпионкой тогда стала канадка Кэйтлин Осмонд, серебро и бронзу завоевали японки – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара. Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.

16:25, 22 марта, 2019
Георгий Поветкин
123
0
#спорт\n#Ижевск\n#Япония\n#Удмуртия\n#соревнования\n#фигурное катание\n#Алина Загитова\n#Евгения Медведева

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
4708

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

4237
15:50, 15 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

2947
09:17, 20 марта, 2019

Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

2819
13:45, 15 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2401
11:30, 19 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
3019

Умерла певица Юлия Началова

2611
21:37, 16 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

1671
09:53, 20 марта, 2019

Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению во взятке

964
15:35, 15 марта, 2019

Европа вновь не признала итоги референдума в Крыму

816
16:30, 17 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
3533

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

1705
14:11, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

1181
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1150
12:33, 17 марта, 2019

Стрельбу в Новой Зеландии назвали терактом

972
12:15, 15 марта, 2019