Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

За короткую и произвольную программу уроженка Удмуртии получила от судей 237,50 баллов.

Сайтама. Япония. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на чемпионате мира в Японии. Спортсменка получила от судей за короткий и произвольный прокаты 237,50 балла.

Серебро завоевала фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева с результатом 224,76 балла. Двукратная чемпионка мира из России Евгения Медведева набрала 223,80 балла и заняла третье место.

В прошлом году на мировом первенстве Загитова показала только 5-й результат. Ее прокаты судьи оценили на 207,72 балла. Чемпионкой тогда стала канадка Кэйтлин Осмонд, серебро и бронзу завоевали японки – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара. Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.