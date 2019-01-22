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Лыжник из Удмуртии стал призером молодежного чемпионата мира

09:30, 22 января, 2019
09:30, 22 января, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Финляндия\n#лыжный спорт
Фото: ФЛГР
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Сергей Ардашев завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем.

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии стал призером молодежного чемпионата мира, который проходит в финском Лахти. Сергей Ардашев завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем.

Среди мужчин победил Ерик Вальнес из Норвегии, третьим стал также норвежец Йоахим Аурланд. Россиянин Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, финишировал четвертым.

В аналогичных соревнованиях у женщин победила Моа Лундгрен (Швеция), второе место у Тирил Венг (Норвегия), третья – россиянка Аида Баязитова из Москвы.

09:30, 22 января, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Финляндия\n#лыжный спорт

 

 

 


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