Сергей Ардашев завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем.

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии стал призером молодежного чемпионата мира, который проходит в финском Лахти. Сергей Ардашев завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем.

Среди мужчин победил Ерик Вальнес из Норвегии, третьим стал также норвежец Йоахим Аурланд. Россиянин Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, финишировал четвертым.

В аналогичных соревнованиях у женщин победила Моа Лундгрен (Швеция), второе место у Тирил Венг (Норвегия), третья – россиянка Аида Баязитова из Москвы.