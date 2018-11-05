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Футболисты команды «Зенит-Ижевск» проиграли в последнем матче 2018 года

14:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
14:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск
Фото: zenit-izhevsk.ru
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Следующую игру ижевская команда проведёт в апреле 2019 года в Перми.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты команды «Зенит-Ижевск» уступили «Уралу-2» в последнем матче 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ижевской команды.

«Игра получилась очень эмоциональной. Соперник превзошел нас в реализации моментов. Мы тоже имели возможности забить, но не использовали их. Но в футболе ты можешь хоть сколько хорошо играть, но если ты не забиваешь, то все зря. Поэтому соперник победил заслуженно», - отметил главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Сергей Емельянов.

В первом тайме «Урал-2» дважды поразил ворота соперника. В конце второго тайма Илья Михайлов из Ижевска также смог забить гол. В добавленное время «Урал-2» забросил ещё один мяч. Итог матча: 3:1 в пользу «Урала-2».

Таким образов, «Зенит-Ижевск» завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице. Следующий матч команда из Ижевска проведёт 9 апреля 2019 года в Перми, где ей будет противостоять местная «Звезда».

14:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
225
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск

 

 

 


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