Ижевские «Купол-Родники» с разгромным счетом проиграли в Ревде

Выездная встреча против ТЕМП-СУМЗ-УГМК закончилась со счетом 92:56 в пользу коллектива из Свердловской области.

Ревда. Свердловская область. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» с разгромным счетом проиграли в Ревде. Выездная встреча против ТЕМП-СУМЗ-УГМК закончилась со счетом 92:56 в пользу коллектива из Свердловской области.

Уже в первой четверти соперник «Родников» ушел в отрыв (25:16). К большому перерыву отставание дружины из Ижевска от соперника выросло до 16 очков (47:31). Третий игровой отрезок «Купол» провел хуже остальных, отпустив Ревду от себя на 31 очко (75:44). В заключительной 10-минутке команды отыграли практически на равных. В итоге игра завершилась со счетом 92:56.

На данный момент «Купол-Родники» находятся на 9 месте в Суперлиге. В активе команды 36 очков.