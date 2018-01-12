Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит в эстафете на этапе Кубка мира

Гонка пройдет в субботу, 13 января, в 17:30.

Рупольдинг. 23-летняя биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит в эстафете в составе сборной России на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Удмуртии.

Также в состав женской команды вошли Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт.

Гонка состоится в субботу, 13 января. Старт будет дан в 17:30.

Напомним, что накануне Кайшева из-за проблем с винтовкой неудачно выступила в индивидуальной гонке, заняв лишь 89-е место.