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      Кайшева на кубке мира, увеличение цен на коньяк и санкции против России: что произошло минувшей ночью

      08:01, 12 января, 2018
      Георгий Поветкин
      08:01, 12 января, 2018
      Георгий Поветкин
      423
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#США\n#алкоголь\n#тарифы и цены\n#санкции\n#Удмуртия\n#цены\n#финансы и деньги
      Фото: СБР
      423
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают день с рубрики, в которой рассказывают о событиях, произошедших в Удмуртии, России и мире накануне вечером и ночью.

      Кубок мира:

      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла лишь 89 место в индивидуальной гонке на этапе кубка мира в Рупольдинге. Стреляющая лыжница допустила 6 промахов на огневых рубежах, проиграв в итоге на финише победительнице итальянке Доротее Вирер более семи минут. Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен расположилась на 16 месте. Татьяна Акимова пришла к финишу 21-й.

      «Промахи связаны с поломкой винтовки. У меня открутился диоптр. По ходу дистанции мне заменили винтовку. После этого сложно было собраться с мыслями. Хочется поскорее забыть эту гонку", — передаёт слова Кайшевой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов», - рассказала Кайшева после гонки, сообщает Чемпионат.

      Повышение цен:

      В Минсельхозе предложили увеличить минимальную розничную цену на коньяк более чем на треть — до 500 рублей. Речь идет о бутылке объёмом 0,5 литра. Об этом пишет RT со ссылкой на «Известия».

      «Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», — цитирует издание главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгения Ахпашева.

      При этом отмечается, что после того, как предложение будет полностью сформировано, его направят в Минфин.

      Санкции против России:

      Санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Интерфакс.

      «Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы», - сказал он журналистам в четверг в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

      В начале августа 2017 года президент США Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту «Северный поток 2».

      08:01, 12 января, 2018
      Георгий Поветкин
      423
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#США\n#алкоголь\n#тарифы и цены\n#санкции\n#Удмуртия\n#цены\n#финансы и деньги

       

       

       

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