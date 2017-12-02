Шесть хоккеистов покинули «Ижсталь»

Решение об уходе из команды приняли сами хоккеисты.

Ижевск. Удмуртия. Шесть игроков ХК «Ижсталь» покинули команду. Как сообщает пресс-служба клуба, решение об уходе приняли сами хоккеисты.

Контракты расторгнуты с нападающими Антоном Кочуровым, Денисом Ивановым, Александром Черниковым, Никитой Панасенко и защитниками Сергеем Боголейшей и Максимом Роговым.

Напомним, в клубе сейчас финансовые сложности. Как заявил накануне главный тренер сталеваров, в команде «осталась одна туалетная бумага, больше нет ничего».

Руководство продолжает искать инвестора.