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      Руководство РФС посетит Ижевск для решения вопроса о возможном участии ЖФК «Торпедо» в Высшей лиге

      14:05, 16 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:05, 16 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      497
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
      Фото: rfs.ru
      497
      0

      Визит может состояться уже в декабре этого года.

      Ижевск. Удмуртия. Руководство Российского футбольного союза посетит Ижевск для решения вопроса о возможном участии женского футбольного клуба «Торпедо» в Высшей лиге. По словам спортивного директора команды Дмитрия Кайгородова, визит может состояться уже в декабре этого года.

      «Да, мы получили право, но этого очень мало. Высший дивизион – это профессиональная лига. Мы должны пройти определенной лицензирование. Комиссия РФС (Российский футбольный союз) должна по ряду позиций нас аттестовать. Это касается стадиона. Это касается тех трудовых отношений между клубом и футболистами. Мы должны заключить профессиональные контракты и зарегистрировать их. Мы должны подтвердить финансовые гарантии. Должны обозначить готовность по охране общественного порядка. И только после того, как мы пройдем лицензирование, только тогда мы можем говорить, что мы там можем играть. Хотелось бы до нового года определиться», - рассказал Дмитрий Кайгородов.

      Он отметил, что эта работа касается не только клуба, но и руководства республики, а также регионального министерства спорта.

      «Мы должны все вместе сесть и решить этот вопрос. Насколько я понимаю, в декабре планируется приезд руководителей РФС, чтобы мы на самом высоком уровне решили будет ли Удмуртия представлена среди лучших женских команд России», - рассказал Кайгородов.

      Напомним, женский футбольный клуб «Торпедо» благодаря удачным выступлениям в Первом дивизионе получил право выступления в Высшей лиге.

      Итоги сезона от ижевского ЖФК "Торпедо"

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-16.

      14:05, 16 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      497
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

       

       

       

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