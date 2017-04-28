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      Участники пробега Минск-Ижевск пересекут границу Удмуртии 8 мая

      09:45, 28 апреля, 2017
      09:45, 28 апреля, 2017
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      #Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#студенты
      Фото: pixabay.com
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      Студенты из России и Беларуси проведут памятную акцию в честь 72-летия победы в Великой Отечественной войне.

      Ижевск. Удмуртия. Участники 14 международного студенческого легкоатлетического пробега Минск-Ижевск пересекут границу Удмуртии и Татарстана утром 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

      Акция, посвященная 72 годовщине победы ы Великой Отечественной войне, стартует 5 мая и по маршруту Минск – Нижний Новгород – Чебоксары – Елабуга – Ижевск. Пробег начнется в Минске, у Кургана Славы, откуда в путь тронется команда спортсменов БНТУ. В Нижнем Новгороде к пробегу присоединятся студенты НГТУ имени Р.Е. Алексеева, в Чебоксарах – команда ЧГПУ имени И. Я. Яковлева, в Елабуге – спортсмены КФУ. Во всех городах команды вузов будут участниками торжественных митингов в честь Дня Победы и встреч с ветеранами войны.

      9 мая представители делегаций пробега станут участниками праздничных мероприятий в Ижевске в честь Дня Победы и Эстафете Мира.

      10 мая в программе – официальная встреча ректора ИжГТУ имени Калашникова Валерия Грахова с участниками пробега.

      Для гостей ИжГТУ и Ижевска предусмотрена и большая культурная программа: экскурсия по Ижевску, посещение музея М.Т. Калашникова, музея-усадьбы Г.А. Кулаковой, дома-музея П.И. Чайковского в Воткинске, этнографического комплекса «Лудорвай» и Ижевского зоопарка. 

      09:45, 28 апреля, 2017
      115
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      #Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#студенты
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