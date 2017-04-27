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      Ижевские «Сталевары» заявились в сильнейшую лигу страны по американскому футболу

      11:48, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:48, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      89
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
      89
      0

      Команда будет бороться за попадание в финал ЛАФ.

      Ижевск. Команда по американскому футболу из Ижевска «Сталевары» заявились в сильнейшую лигу страны. В сезоне 2017 года коллектив будет бороться за попадание в финал Лиги американского футбола.

      «9 мая мы с вами выходим на новый уровень игры! СК «Сталевары» заявился в ЛАФ - в этому году мы играем полный формат в самой крутой лиге России», - написано в официальной группе команды.

      Отметим, что ЛАФ выступает 20 команд. Участники поделены на 4 дивизиона по территориальному признаку («Премьер», «Волга», «Урал», «Север»).

      Каждая команда играет как домашние, так и выездные матчи внутри дивизиона. В конце две команды «Севера» и одна команда от «Волги» и «Урала» встречаются на Кубке регионов.

      Обладатели кубка выходят в плей-офф Лиги американского футбола, где их ожидают 3 команды из «Премьер» дивизиона. Победители двух полуфинальных матчей встречаются в финале Лиги американского футбола. 

      в ЛАФ замахнулись на NFL? | Лига Американского Футбола | ЛАФ | Сезон 2017

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      11:48, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      89
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
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