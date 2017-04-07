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      Дмитрий Шамаев из Удмуртии стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону

      16:09, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:09, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      170
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
      Фото: instagram.com (rusbiathlon)
      170
      0

      Победу одержал спортсмен их Ханты-Мансийского автономного округа.

      Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии Дмитрий Шамаев стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону. Победу одержал Вадим Филимонов из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

      Третьим стал его партнер по сборной ХМАО Петр Пащенко. Соревнования прошли в пятницу, 7 апреля. Виктор Плицев из Удмуртии показал 26 результат.

      Чемпионат России. Суперспринт, 6 км. Мужчины

      1. Вадим Филимонов (ХМАО) - 17.02,0 (3)

      2. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) +0,2 (2)

      3. Пётр Пащенко (ХМАО) +0,3 (3)

      В женском суперспринте представительницы Удмуртии заняли:

      Валентина Телицына – 17 место;

      Светлана Бочкарева – 20 место;

      Алена Иванова – 23 место.

      16:09, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      170
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
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