Дмитрий Шамаев из Удмуртии стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону

Победу одержал спортсмен их Ханты-Мансийского автономного округа.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии Дмитрий Шамаев стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону. Победу одержал Вадим Филимонов из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Третьим стал его партнер по сборной ХМАО Петр Пащенко. Соревнования прошли в пятницу, 7 апреля. Виктор Плицев из Удмуртии показал 26 результат.

Чемпионат России. Суперспринт, 6 км. Мужчины

1. Вадим Филимонов (ХМАО) - 17.02,0 (3)

2. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) +0,2 (2)

3. Пётр Пащенко (ХМАО) +0,3 (3)

В женском суперспринте представительницы Удмуртии заняли:

Валентина Телицына – 17 место;

Светлана Бочкарева – 20 место;

Алена Иванова – 23 место.