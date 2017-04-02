Женская команда из Удмуртии стала второй на чемпионате России по биатлону

Золото завоевали спортсмены из Красноярского края.

Ижевск. Удмуртия. Женская команда из Удмуртии завоевала серебро в эстафете на чемпионате России по биатлону. В состав команды вошли Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Ульяна Кайшева и Валентина Телицына, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Золото завоевала команда Красноярского края, бронза - у представителей Ханты-Мансийского автономного округа. Забег состоялся в воскресенье, 2 апреля, в Тюмени.

Эстафета. Женщины.

1 место - Красноярский край (Закурдаева, Якушова, Филиппова, Васильева) — 1:13:11.0 (0+13);

2 место - Удмуртская Республика (Бочкарева, Иванова, Кайшева, Телицина) +30.1 (1+10);

3 место – Ханты-Мансийский автономный округ -2 (Морозова, Резцова, Ефремова, Слепцова) +57.7 (2+16).