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      Женская команда из Удмуртии стала второй на чемпионате России по биатлону

      14:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      273
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России
      273
      0

      Золото завоевали спортсмены из Красноярского края.

      Ижевск. Удмуртия. Женская команда из Удмуртии завоевала серебро в эстафете на чемпионате России по биатлону. В состав команды вошли Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Ульяна Кайшева и Валентина Телицына, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

      Золото завоевала команда Красноярского края, бронза - у представителей Ханты-Мансийского автономного округа. Забег состоялся в воскресенье, 2 апреля, в Тюмени.

      Эстафета. Женщины.

      1 место - Красноярский край (Закурдаева, Якушова, Филиппова, Васильева) — 1:13:11.0 (0+13);

      2 место - Удмуртская Республика (Бочкарева, Иванова, Кайшева, Телицина) +30.1 (1+10);

      3 место – Ханты-Мансийский автономный округ -2 (Морозова, Резцова, Ефремова, Слепцова) +57.7 (2+16).

      14:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      273
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
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