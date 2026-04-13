Размер госдолг Удмуртии продолжает держаться на прежнем уровне

#Удмуртия\n#госдолг
Источник фото: ИА "Сусанин"
Ижевск. Удмуртия. Размер госдолга Удмуртии продолжает оставаться стабильным. На 1 апреля он составил 54 млрд 652 млн рублей. Об этом сообщает Минфин республики.

Напомним, таковым он остаётся без изменений с начала года.

Бюджетные кредиты из федерального бюджета равняются 52 млрд 152 млн руб. в составе госдолга. Обязательства по ценным бумагам — 2 млрд 500 млн рублей.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 апреля 2026 года составили 65,8 млн рублей.

Просроченная задолженность отсутствует.

