Ижевск. Удмуртия. Акция «Тотальный диктант» (12+) пройдёт в Удмуртии 18 апреля. Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

В этот раз текст подготовил писатель и публицист Алексей Варламов.

В Ижевске вновь проведут бесплатные курсы подготовки к диктанту «Русский по средам» (12+). Занятия запланированы на 25 марта, 1, 8 и 15 апреля. Их будут проводить в Национальной библиотеке Удмуртии, библиотеке им. Н. А. Некрасова, библиотеке-филиале им. Л. Н. Толстого, библиотеке-филиале им. В. Г. Короленко и детской библиотеке им. М. Горького. Время занятий зависит от выбранного заведения.

За четыре встречи участники повторят основные правила орфографии и пунктуации, а также разберут стилистические особенности текста Алексея Варламова.

Напомним, что в 2025 году в Ижевске «Тотальный диктант» написал 1601 человек.

