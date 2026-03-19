«Тотальный диктант» напишут в Удмуртии 18 апреля

17:38, 19 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#акция\n#курсы\n#подготовка
Источник фото: vk.com/totaldict18
Вскоре в Ижевске традиционно начнутся курсы подготовки.

Ижевск. Удмуртия. Акция «Тотальный диктант» (12+) пройдёт в Удмуртии 18 апреля. Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

В этот раз текст подготовил писатель и публицист Алексей Варламов.

В Ижевске вновь проведут бесплатные курсы подготовки к диктанту «Русский по средам» (12+). Занятия запланированы на 25 марта, 1, 8 и 15 апреля. Их будут проводить в Национальной библиотеке Удмуртии, библиотеке им. Н. А. Некрасова, библиотеке-филиале им. Л. Н. Толстого, библиотеке-филиале им. В. Г. Короленко и детской библиотеке им. М. Горького. Время занятий зависит от выбранного заведения. 

За четыре встречи участники повторят основные правила орфографии и пунктуации, а также разберут стилистические особенности текста Алексея Варламова. 

Напомним, что в 2025 году в Ижевске «Тотальный диктант» написал 1601 человек

