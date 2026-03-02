Закрыть
«Диктант Победы» в Удмуртии напишут 24 апреля

12:23, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Диктант Победы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Стартовала регистрация площадок международной исторической акции.

Ижевск. Удмуртия. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы» (6+) — пройдёт в Удмуртии 24 апреля. Об этом сообщает портал «Объясняем. Удмуртия».

Площадки для написания диктанта уже начали регистрировать: открыта регистрация для организаторов, а список мест, где можно будет проверить знания, опубликуют позже.

В преддверии акции, 24 марта, состоятся интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа». Они станут этапом подготовки к диктанту.

Игра «1418» вошла в Книгу рекордов России как самая масштабная историческая онлайн-игра, посвящённая событиям Великой Отечественной войны. В прошлом году в ней приняли участие более 80 тысяч человек из 60 стран.

Зарегистрироваться на игру можно на сайте: игра-1418.рф.

Написать «Диктант Победы» и проверить свои знания можно будет 24 апреля как на офлайн-площадках, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

