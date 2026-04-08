Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали проверять состояние тротуаров, которые были отремонтированы по программе «Пешеходный Ижевск» в 2025 году. Комиссия, состоящая из депутатов Городской думы, Госсовета Удмуртии, общественников, представителей СМИ побывала в Октябрьском районе 8 апреля. В последующие дни комиссия проверит все объекты.

Как отметила председатель Городской думы Ижевска Любовь Зайцева, по итогам первого дня нарекания незначительные. Где-то отошёл бордюр. На перилах у пандуса сошла краска, подрядчик по гарантии будет восстанавливать и перекрашивать.

«Надо откровенно сказать, есть отдельные моменты, на которые нужно обратить внимание после зимы, что следует привести в нормативное состояние. Но мы не видим больших отклонений. И это уже хорошо. Все недочёты взяты на контроль, и специалисты Службы благоустройства и дорожного хозяйства предъявят требования по устранению этих недостатков», — заверила Любовь Евлампиевна.

Больше нареканий возникло к содержанию тротуаров. Где-то грейдер убирал снег и сломал бордюр; где-то земля вынесена с газонов на тротуар. Где-то автомобилисты паркуются в недопустимом месте, повреждая бордюры и места соединения тротуара и проезжей части дороги.

Как напомнила депутат Гордумы Марина Нужина, проект «Пешеходный Ижевск» реализуется с 2020 года. В 2025 году было отремонтировано 53 объекта. С 2025 года начала действовать ещё одна программа — «Межквартальный Ижевск». По ней сделали 22 объекта за 2025 год.

Перечень на текущий год пока не опубликован, потому что администрации районов города сверяют всю нюансы. Главное — земля должна быть муниципальной. Но многие тротуары города попадают на придомовые территории, а на них заходить «Пешеходный Ижевск» не имеет права.

В первую очередь в программу включают те объекты, по которым поступает больше всего сигналов от горожан. А также те пешеходные дорожки, которые ведут к соцобъектам.

Также Любовь Зайцева рассказала об изменениях в программе. Если раньше ремонтировали только пешеходные тротуары, то сейчас требования комплексные — и по межквартальным дорогам, и по пешеходным дорожкам вместе.

«И это правильно, чтобы уже объект оставался готовым в комплексе. И люди, идя по одному пути, не переходили с хорошего асфальта на грязь и бурелом», — подытожила председатель Гордумы Ижевска.

Отметим, что на 2026 год по «Пешеходному Ижевску» выделены 150 млн рублей, как и годом ранее. Также на новых тротуарах стараются выдержать минимальную шири в 2,5 м, чтобы дорожки были удобными не только для пешеходов, но и для использования уборочной техники.