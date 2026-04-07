Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии не собирается обязывать предприятия республики предоставлять кандидатов на военную службу в ВС РФ. В администрации главы и правительства УР опровергли очередной фейк.

В адрес редакции «Сусанина» поступила копия документа — якобы указа Александра Бречалова «О наборе кандидатов на военную службу».

Руководитель республики якобы просит по 20 сентября 2026 года предоставить хозяйствующим субъектам независимо от их формы собственности кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ. Псевдо-документ подписан 6 апреля.

В администрации Александра Бречалова заверили, что подмётное письмо является фейком.