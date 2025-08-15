Кез. Удмуртия. Подготовка к монтажу пролетного строения началась на мосту через реку Лып в Кезском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Готовность объекта – больше 30%. Идем в графике. Уже изготовлены и доставлены в Кез составляющие металлические элементы пролётного строения общим весом более 300 тонн», – отметил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Новый мост возводится на месте демонтированного деревянного сооружения, построенного в 1960-х годах на автодороге (Дебесы – Кез) – Удмурт-Зязьгор. Для обеспечения бесперебойного сообщения строители построили временную переправу.

Ширина нового моста составит 10 метров, а длина – 62 метра. Он будет выдерживать 100 тонн на ось. Его покрытие и подходы будут выполнены из асфальтобетона. А в целях безопасности на мосту появятся пешеходные дорожки и освещение.

Важная особенность нового сооружения – отсутствие русловых опор. Это позволит защитить конструкцию от ледохода в период весеннего половодья. Ранее для исключения риска повреждения деревянной конструкции старого моста на реке ежегодно проводились взрывы льда.

Завершение работ запланировано на конец 2025 года. Они проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Всего в этом году в Удмуртии планируется обновить 17 мостовых сооружений. Три из них уже введены в эксплуатацию.